Es wird wieder „upperchillig“ in den OÖ Thermen

In flauschige Bademäntel eingehüllt starteten Barbara Fürthner und Jürgen Halbmayr aus Linz der Therme Geinberg einen Besuch ab. „In der Oriental World hat es uns am besten gefallen. Das Ambiente und dieser ganz besondere Duft in der Luft machen das Entspannen wirklich leicht“, schwärmte das Pärchen damals. Zum Duft- gesellte sich dann auch noch das Geschmackserlebnis, als es mit dem Cocktail in der Hand in den Salzwasser-Außenpool ging.