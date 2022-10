Schmid-Geständnis: Ist die ÖVP heute sauberer?

Mit dem Wunsch, Kronzeuge zu werden, hat sich Thomas Schmid an die WKStA gewandt. Sein Geständnis gleicht einer innenpolitischen Bombe; belastet es den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz doch schwer. Seit seinem Rücktritt im Herbst letzten Jahres sind viele aus dem „System Kurz“ zurückgetreten, wenn auch nicht alle. Finden Sie, die heutige ÖVP steht - was Korruptionsvorwürfe betrifft - besser da? Teilen Sie gerne Ihre Meinung in den Kommentaren!