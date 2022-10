Zelte in weiteren Bundesländern wahrscheinlich

25 Zelte in zwei Bundesländern (Kärnten und Oberösterreich) hat das Innenministerium zur Bewältigung der Quartierkrise für Flüchtlinge bisher aufgestellt, doch das könnte nur der Anfang sein. Laut Innenminister Gerhard Karner könnten bald weitere Bundesländer folgen. Die Situation sei „dynamisch, und an manchen Stellen dramatisch“, so der ÖVP-Politiker am Dienstag.