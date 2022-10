Karner zu Zelt-Causa: „Damit niemand herumlungert“

Das Land Kärnten gibt zu, dass Quartiere leer stehen, aber diese für die Ukrainer freigehalten werden. Die Neos werfen Ihnen vor, dass Sie hier Ihr Durchgriffsrecht nicht nützen. Warum handeln Sie nicht?

Dieses Durchgriffsrecht ist Ende 2018 ausgelaufen. Das hätte Herbert Kickl als Innenminister verlängern müssen, hat er aber nicht getan. Wir haben über 90.000 Menschen in der Grundversorgung. In diesem Jahr ist schon viel von Bund, Ländern, Gemeinden und NGOs geleistet worden, aber jetzt sind wir an der Grenze der Belastbarkeit. Daher wurden als Notmaßnahme Zelte für junge Männer aus Ländern wie Indien, Tunesien oder Marokko aufgestellt. Das ist die einzige rechtliche Möglichkeit, die der Bund hat, auf bundeseigenen Grundstücken Unterkünfte zu schaffen. Die Bundesbetreuungsagentur hat das veranlasst, damit keine Flüchtlinge auf Ortsplätzen, vor Kindergärten oder Bahnhöfen herumlungern. So machen das Deutschland oder die Niederlande auch.