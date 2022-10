Zeltlager: Freiheitliche fordern Karner-Rücktritt

Bisher stehen 25 Zelte in Österreich

Bisher stehen österreichweit 25 Zelte, von denen 23 (Stand Montagmittag) bezogen sind. Jeweils fünf der Acht-Personen-Zelte stehen in Villach und Klagenfurt, 15 in der Bundesbetreuungsstelle Thalham in Oberösterreich. Nach weiteren Standorten wird gesucht.