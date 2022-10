Asyl-Zelte: „Dann gibt es bei uns einen Aufstand“

Asylheime des Bundes sind voll

Dieser hatte sich ja am Montag im Namen der Landesregierung gegen Zelte in der Steiermark ausgesprochen. Die sind derzeit auch nicht geplant, heißt es von der zuständigen BBU (Bundesagentur zur Betreuung von Asylwerbern). Aber die Situation könne sich jeden Tag ändern. „Unsere 27 Einrichtungen in Österreich sind voll, wir sind am Limit, was feuerpolizeilich erlaubt ist.“ Es kommen aber immer neue Flüchtlinge ins Land.