Russische Drohungen: Von hinten denken

Die Welt scheint sich also tatsächlich am Rande des Abgrunds zu befinden. Und wir tun gut daran, uns diesen Abgrund - dieses „Armageddon“, wie Joe Biden es bezeichnet hat - genau vorzustellen, um unter dem Eindruck dieses absoluten Schreckens alles, aber auch wirklich alles zu unternehmen, um sein Eintreten zu verhindern. Und jeden Schritt zu vermeiden, der uns noch näher an den Abgrund führen könnte.