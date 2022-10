Botschafter: „Europa wird mit Atom terrorisiert“ 

„Es ist an der Zeit, keine Angst mehr vor Russland zu haben“, betonte Chymynez und verwies auf die ukrainischen Streitkräfte, die effektiv, furchtlos und aufopfernd kämpften. Nun zeige sich, „wie groß die Misere ist“, sagte der Botschafter im Hinblick auf mangelnde Disziplin, schlechte Moral und fehlende Ausrüstung der russischen Soldaten. „Wir zeigen, dass es möglich ist, Russland zu besiegen“. Selenskyj betonte zudem am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache, dass die durch Teilmobilmachung eingezogenen Reservisten als „Kanonenfutter“ missbraucht werden. Die russische Armee schicke derzeit „tausende Eingezogene an die Front“, sagte Selenskyj.