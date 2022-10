Atombombe hätte „noch nie dagewesene Konsequenzen“

Weißrussland als Aufmarschgebiet

An Belarus gerichtet forderte Stoltenberg den Präsidenten Alexander Lukaschenko auf, sein Land nicht mehr in den Konflikt in der Ukraine hineinzuziehen. Er erwarte, dass „das Lukaschenko-Regime aufhören wird, sich an diesem Konflikt zu beteiligen“. Und er kritisierte, dass Weißrussland als Aufmarschgebiet für Luftangriffe gegen die Ukraine genutzt wurde. Lukaschenko hatte am Montag angekündigt, mit Russland eine gemeinsame militärische Eingreiftruppe einsetzen zu wollen.