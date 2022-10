Milliardenstrafe für Verschwörungstheoretiker

Bekannter Verschwörungstheoretiker

Wie viel Jones tatsächlich zahlen kann, ist noch unklar. Erst im April hatte seine Webseite Insolvenz angemeldet. Der 48-jährige Verurteilte hatte immer wieder diverse Verschwörungstheorien verbreitet und etwa behauptet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei.