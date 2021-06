Trump wollte mit „purem Irrsinn“ Wahl manipulieren

Wilde Verschwörungstheorien, absurde Strategievorschläge und verzweifelte Bitten, das Wahlergebnis zu drehen - so analysieren US-Medien neu aufgetauchte Mails, die Donald Trumps Versuch der Wahlmanipulation belegen sollen. Der Ex-Präsident soll in den Wochen nach seiner Wahlniederlage versucht haben, Druck auf das Justizministerium auszuüben, um so doch noch eine zweite Amtszeit zu erreichen.