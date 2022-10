Republik stolpert ohne Plan in den Alltag zurück

„Das Budget ist in Zahlen gegossene Politik.“ Dieser Satz wird verlässlich bei jeder Budgetrede wiederholt. Das war vergangenen Dienstag nicht anders. Noch bevor Finanzminister Magnus Brunner mit seiner Budgetrede am Ende war, hatte man diesen altbekannten Satz schon vielfach gehört und gelesen. Das führt zwangsläufig zu der Frage: Welche Politik hat diese Regierung eigentlich im Sinn? Was ist die Vorstellung? Was ist die Fantasie?