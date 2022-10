Warum am Weißensee unsere Zukunft entschieden wird

Das Teilnehmerfeld ist stark besetzt - unter anderem mit Franz Radermacher, kritischer Geist der berühmten Denker-Vereinigung „Club of Rome“, und Infineon-Chefin Sabine Herlitschka. Zudem werden von Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds und Kärntner Sparkasse zwei Nachhaltigkeitspreise an innovative Kärntner Top-Unternehmen vergeben: SynCycle aus Kühnsdorf etwa verarbeitet Plastik zu Öl, Plasticpreneur aus Klagenfurt recycelt Kunststoff, Air6Systems will die Drohnenwelt revolutionieren, Go-e aus Feldkirchen baut neue Supercharger und Mebrex aus Wolfsberg will mit Generatoren 90 Prozent Energie sparen. Wer von ihnen dafür ausgezeichnet wird, entscheidet sich Samstag.