G7-Staaten wollen Putin zur Rechenschaft ziehen

Die G7-Regierungen wollen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und weitere Kriegsverantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Das kündigten sie am Dienstag bei einem Onlinetreffen der Staats- und Regierungschefs an. „Wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten“ seien ein Kriegsverbrechen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.