Warum Westen glaubt, dass Putin Raketen ausgehen

Ungewöhnliche Einsatzart

Was innovativ klingt, ist in der Praxis höchst umstritten: Zum einen haben Flugabwehrraketen vergleichsweise kleine Sprengköpfe von rund 100 Kilogramm, das ist rund ein Viertel des Zerstörungspotenzials eines Kalibr-Marschflugkörpers. Außerdem sind die Raketen von vornherein dafür gebaut, um per Radar an ein sehr schnelles, hochbewegliches Ziel in der Luft gelenkt zu werden - ohne diese Radar- bzw. Funkleitung werden sie trotz GPS an Bord ungenau.