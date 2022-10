„Rosstäuscherei“: SPÖ & FPÖ kritisieren Pensionen

FPÖ: „Rosstäuscherei“

Kritik kam auch von der freiheitlichen Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch: „Das präsentierte Pensionspaket klingt zwar auf den ersten Blick ,recht nett‘, entlarvt sich jedoch beim genaueren Hinsehen als reine Rosstäuscherei und ist weit davon entfernt, ein Maßnahmenpaket zu sein.“ Sie kündigte via Aussendung einen Antrag im Sozialausschuss am Mittwoch an, in dem unter anderem eine „echte Inflationsanpassung“, also etwa eine vierteljährliche Anpassung bei einer Inflationsentwicklung über 10 Prozent, verlangt wird.