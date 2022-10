„Mein Tinder-Date nahm neben mir Heroin“

Hätte Ihnen in den 90er-Jahren oder zu Beginn der 2000er-Jahre jemand erzählt, dass wir in Zukunft alle ein keines Gerät bei uns hätten, mit dem wir jederzeit Beziehungs- bzw. Sexpartner in der Nähe finden können - hätten Sie es geglaubt? Inzwischen ist das Normalität: Es gibt etliche Dating-Apps, die standortbasiert funktionieren - die bekannteste darunter wohl Tinder. Der Markenname ist sogar - wie bei „googlen“ - zu einem sogenannten deonymischen Verb geworden: Jeder „tindert“ heute. Und macht dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wir präsentieren die skurrilsten Tinder-Geschichten, und soviel sei verraten: Es geht um Corona, Drogen und - sagen wir so - interessante Vorlieben.