Wegen Wartung! Schule gibt Defibrillator ab

Seit 2010 ereigneten sich in Oberösterreich mehr als 600 Notfälle, in denen Defibrillatoren zum Einsatz kamen. Allein im Jahr 2023 notierte das Rote Kreuz 57 Wiederbelebungen, 20 davon glückten. Im Schnitt kann also jeder dritten Person geholfen werden. Aktuell gibt es mehr als 2500 betreute und vom Roten Kreuz gewartete „Defis“. Die zwar nicht ganz billig sind, aber im Ernstfall Leben retten können.