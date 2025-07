Mercedes segnet Millionen-Deal um Verstappen ab

Red Bull fällt auseinander. Mit Christian Horner verlässt nun auch die wichtigste und am längsten dienende Stütze das Team. Der 51-jährige Brite stand seit 2005 an der Spitze des Teams. In seiner Ära gewann der Rennstall acht Fahrer-WM-Titel (vier davon gingen an Sebastian Vettel und vier an Max Verstappen) sowie sechs Titel bei den Konstrukteuren. Wie Red Bull bekannt gab, wird Laurent Mekies, bisher Teamchef beim RB-Zweitteam Racing Bulls, Horners Nachfolger.