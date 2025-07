Falsche Strafen, um Loch in Polizeikasse zu füllen

Kennzeichen aus anderen Amtshandlungen verwendet

Im Gespräch mit der „Krone“ gibt der Polizist weiters an, öfters vergessen zu haben, die verhängten Geldbußen von den Rasern sofort zu kassieren, obwohl die Organstrafverfügungen ausgestellt waren. Auf falsche Strafzettel habe er nur zurückgegriffen, um kein Minus in der behördlichen Abrechnung zu haben und das Loch in der Polizeikasse zu füllen. Bei den manipulierten Belegen habe er daher ebenso Kennzeichen aus anderen Amtshandlungen verwendet. „Amtsmissbrauch, um mich zu bereichern, war jedoch nie der Vorsatz. Ich wollte nur, dass am Ende nichts fehlt“, betont der Beschuldigte.