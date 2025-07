Im Streit „versehentlich“ auf Nachbarn geschossen

„Sturmläuten“ brachte Angeklagten in Rage

Genervt vom Lärm, klopft der Mann zunächst mit einem Besenstiel an seine Decke. Als sich daraufhin keine Ruhe einstellt, wird das spätere Opfer bei dem Ehepaar vorstellig und klingelt. Was er nicht weiß, ist, dass diese defekt ist. Und so verkantet sich der Klingelknopf dummerweise, was zu einem unbeabsichtigten „Sturmläuten“ führt und den Angeklagten erst recht in Rage versetzt. Als der Wutentbrannte schließlich die Tür aufreißt, dauert es nicht lange, bis der nächste Streit entbrennt. Zunächst schubst der 48-Jährige den Kontrahenten, kurz darauf hält er ihm eine Schreckschusspistole an den Kopf.