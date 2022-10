Darüber schimpft Österreich beim Autofahren

Nicht wenige bereits in Unfall verwickelt

40,6 Prozent der befragten Autofahrer gaben an, schon einmal an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Unterstützung in Sachen Fahrsicherheit sollen Fahrassistenzsysteme bieten, aber die Akzeptanz scheint gering: Lediglich 28,1 Prozent der befragten Autofahrer geben an, auf solche Einrichtungen zu vertrauen, weil sie ihnen in anspruchsvollen Situationen dabei helfen bzw. geholfen haben, die Ruhe zu bewahren.