Österreich zahlt 7360 Euro pro Ukraine-Flüchtling

Dazu zählen zusätzlich zu den EU-Ländern auch die USA, Kanada und Japan. Ein Großteil der knapp fünf Millionen Männer, Frauen und Kinder aus der Ukraine sei in europäische Länder geflohen, sagten Vertreterinnen und Vertreter der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag. In der EU gilt seit einigen Monaten eine Richtlinie, die besagt, dass der Schutz für Flüchtlinge vorerst ein Jahr besteht. Anschließend kann er noch um zwei weitere Jahre verlängert werden.