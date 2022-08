Nach Österreich kommen weniger Ukraine-Flüchtlinge

Die Ankünfte von Vertriebenen aus der Ukraine hat sich in den vergangenen Monaten deutlich reduziert. Derzeit sind rund 80.000 Ukrainer in Österreich registriert, davon werden rund 57.000 in der Grundversorgung durch Bund und Länder betreut. Von Privatpersonen wurden 49.200 Unterkunftsplätze angemeldet.