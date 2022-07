Ukraine-Flüchtlinge bekommen Familienbeihilfe

Geflüchtete aus der Ukraine haben in Österreich nun auch Anspruch auf Familienbeihilfe und damit verbundene Sozialleistungen. Nach monatelangen Verhandlungen wurde von der Regierung eine Lösung gefunden, um die entsprechende Gesetzeslücke zu schließen. Am Freitag wurde die Regelung im Nationalrat beschlossen - die Abgeordneten verabschiedeten sich damit in die Sommerpause.