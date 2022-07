Ukraine: So viel Geld kam bisher aus Österreich

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar leistet Österreich viel an finanzielle und humanitärer Unterstützung für die Ukraine. Insgesamt waren es bisher bilateral - also Beteiligungen an EU-Hilfen ausgeklammert - gut 80 Millionen Euro. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Unterstützungen.