Van der Bellen beim Abschluss: „Das ist nicht nix“

Staudinger in der Heimat, Wallentin am Samstag in der Lugner City

In heimatlichen Gefilden wollte Schuhproduzent Heinrich Staudinger sein Wahl-Finale begehen, er lud am späten Nachmittag in den „Gastro-Corner“ seiner Möbelhalle in Schrems (Niederösterreich). Rechtsanwalt und Ex-„Krone“-Kolumnist Tassilo Wallentin absolviert erst am Samstag seinen finalen Wahlkampf-Auftritt beim Oktoberfest in der Wiener Lugner City. Keinen eigenen Schluss-Auftritt geplant hat MFG-Chef Michael Brunner.