„Gefängnis-Verhöre“: Wallentin wettert gegen ORF

Im Vorfeld der ORF-„Elefantenrunde“ zur Bundespräsidentschaftswahl am Donnerstag hat Kandidat Tassilo Wallentin heftige Kritik am ORF geübt. „Die Herausforderer von Alexander Van der Bellen müssen wie bei Gefängnis-Verhören in separierten Räumen warten, bis sie zu Einzelinterviews vorgeführt werden, um danach wieder in die separierten Räume zurückgebracht zu werden“, schimpft Wallentin. Der Konter von ORF-Moderator Armin Wolf ließ nicht lange auf sich warten.