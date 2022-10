Rosenkranz wirft EU vor, „kriegsgeil“ zu sein

Brunner arbeitete sich am Staat ab

MFG-Chef Michael Brunner arbeitete sich inhaltlich wieder am Staat ab: „Glauben Sie tatsächlich noch an einen funktionierenden Rechtsstaat in Österreich?“ Die Rolle des Präsidenten will er stärken, dazu Volksabstimmungen ausbauen und aufwerten und davor die Regierung entlassen und durch ein Übergangskabinett ersetzen.