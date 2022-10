Vorbereitungen für Hofburg-Wahl gestartet

Es geht los: In der Bundeshauptstadt Wien wurde am Donnerstag damit begonnen, die Wahllokale für die am Sonntag stattfindende Bundespräsidentschaftswahl einzurichten. Damit simple Amtsräume, Klassenzimmer oder Kindergarten-Objekte entsprechend umgestaltet werden können, ist ein beachtlicher logistischer Aufwand nötig. Fast 1500 Wahllokale müsse mit Wahlurnen, Wahlkabinen und diversem Mobiliar ausgestattet werden.