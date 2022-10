418 Jahre alte Bäckerei schlittert jetzt in Pleite

Im Hintergrund hört man die typischen Geräusche eines Kaffeehausbetriebes. Der lief in der Bäckerei Weinhäupl am Mittwoch weiter. Hinter den Kulissen allerdings herrschte Krisenstimmung. Laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV) ist am Landesgericht Ried am Mittwoch ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Nach 418 Jahren im Familienbesitz. Markus Weinhäupl: „Ich hab davon aus den Medien erfahren.“ Die Traditionsbäckerei mit angeschlossener schmucker Kaffeekonditorei am Stadtplatz in Altheim ist in die roten Zahlen geschlittert. Denn Aktiva in der Höhe von 95.000 Euro stehen Verbindlichkeiten von 565.000 Euro gegenüber, der Großteil davon entfällt - laut KSV - auf Banken.