Worst Case: In 2 Wochen doppelt so viele Patienten

Patientenzahl auf Normalstationen verdoppelt sich im schlimmsten Fall

In zwei Wochen wird mit einem Plus von rund 52 Prozent gerechnet. Auf den Normalstationen sind am 19. Oktober österreichweit 2121 bis 3428 belegte Betten zu erwarten (Mittelwert: 2696). Zum Vergleich: Am Höhepunkt der Herbstwelle im vergangenen Jahr - das Land befand sich damals in einem bundesweiten Lockdown - am 28. November benötigten 2767 Infizierte ein Normalbett.