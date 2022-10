Patienten bekommen vom Arzt kaum Covid-Medikamente

Die derzeitige Herbst-Welle schlägt sich immer mehr in den heimischen Spitälern nieder. Am Dienstag mussten insgesamt 1863 Infizierte in österreichischen Spitälern behandelt werden, um 166 mehr als am Montag. Das war der höchste Wert seit einem halben Jahr. Laut der aktuellen Corona-Prognose „ist von einem weiteren deutlichen Anstieg im Normalpflegebelag auszugehen“. Bei knapp der Hälfte der Infizierten ist der primäre Hospitalisierungsgrund Covid-19. Doch in beiden Fällen - ob als Zufallsbefund oder Ursache - ist eine „intensivierte Betreuung erforderlich“, betonte Valipour. Die Krankenhäuser verzeichnen zudem Corona-bedingte Personalausfälle und „sind wieder stärker belastet als in Zeiten, in denen die Infektionszahlen geringer sind“, konstatierte der Mediziner.