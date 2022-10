Micron baut „größte Chipfabrik in US-Geschichte“

Der US-Chipproduzent Micron hat am Dienstag Pläne für den Bau des „größten Halbleiterwerks in der Geschichte der USA“ bekannt gegeben. Entstehen soll die riesige Fabrik es im US-Bundesstaat New York, das Investitionsvolumen beträgt bis zu 100 Milliarden Dollar. In einem ersten Schritt sind in diesem Jahrzehnt Investitionen von bis zu 20 Milliarden Dollar vorgesehen.