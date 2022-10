Anlagenbetrug! Steirerin investierte 170.000 Euro

Die aus dem Bezirk Liezen stammende Frau wurde über Facebook auf eine sogenannte Cyber-Trading-Plattform aufmerksam. Im Glauben hier in ein lukratives Geldgeschäft zu investieren, gab die Frau ihre Kontaktdaten an und überwies erstmalig 250 Euro für Spesen auf eine deutsche Kontonummer. In der Folge kontaktierten sogenannte Broker die Steirerin mehrmals über WhatsApp.