Finanzausschuss: Kalte Progression nun beschlossen

Im Finanzausschuss ist am Montag die Abschaffung der kalten Progression beschlossen worden. Die schleichende Steuererhöhung wird somit mit 1. Jänner 2023 abgeschafft. Konkret bedeutet das, dass vom Lohn künftig mehr übrig bleibt. Bisher waren Steuerzahler ab einer Einkommensgrenze von 11.000 Euro steuerpflichtig - im nächsten Jahr liegt diese Grenze bei 11.693 Euro. So steigen alle Tarifstufen in den kommenden Jahren um den Inflationswert.