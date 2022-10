Warum sind Zecken für uns so gefährlich?

"In unserer Studie zeigte sich, dass das Ansaugen der Zecke tiefgreifende Veränderungen im Immunsystem der Haut bewirkt, welche die Abwehrreaktion hemmen. Das führt dazu, dass sich gefährliche Erreger, die gemeinsam mit Zeckenspeichel in die Haut eingebracht werden, leichter vermehren und so zu einer Infektion, erklärt Dr. Johanna Strobl Klinik für Dermatologie MedUni Wien. So zeigte sich zum Beispiel, dass die Funktion der Immunzellen, speziell der für das immunologische Gedächtnis wichtigen T-Zellen, durch den Kontakt mit Zeckenspeichel gestört war. Dadurch erhöht sich das Risiko für Erkrankungen wie Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Borreliose.