Wo Zecken sind, was sie tun, wie man sich schützt

So kann man sich vor Zeckenbissen schützen

Mit langärmeliger Kleidung und gegebenenfalls Insektensprays kann man einen Versuch starten, sich zu schützen. „Es bringt keinen Vorteil, die Hose in die Schuhe zu stecken – das ist weder notwendig noch sinnvoll. Zecken können stundenlang am Körper wandern, bevor sie sich für einen Ort zum Saugen entscheiden“, sagt Walder. Nach einer Tour im Gelände solle man sich genau auf Zecken untersuchen, „besonders unter den Achseln, in den Leisten, Kniekehlen, im Nabel und unter Hautfalten“. Auch am Haaransatz, im Intimbereich und hinter den Ohren solle man nachsehen.