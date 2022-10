Kanye West schockt mit rassistischem T-Shirt

Ye sieht sich als „Anführer“

Vor der Fashion-Show, bei der unter anderem Naomi Campbell am Catwalk war, hielt West eine Rede und sprach unter anderem über den Raubüberfall auf seine Ex-Frau Kim Kardashian 2016 in Paris, seinen ehemaligen Manager Scooter Braun, die Schwierigkeiten beim Einstieg in die Modeindustrie, seinen jüngsten Streit mit Gap und vieles mehr.