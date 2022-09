Courteney Cox nimmt süße Rache an Kanye West

Wie schon öfter in seinem Leben hat Kanye West auf Instagram in den vergangenen Tag um sich geschlagen. Unter anderem ärgerte er sich maßlos über Adidas und wirft dem Konzern vor, seine Adiletten kopiert zu haben. „Fake Yeezys“ wütete er und kündigte an, dass er Reebok kaufen werde und eine eigene Schuhmarke als Konkurrenz plane.