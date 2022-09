Kanye: Pornosucht „hat meine Familie zerstört“

Kim Kardashian „außer sich vor Wut“

Der Hintergrund: Laut Berichten hatten die ständigen Attacken von West bei Davidson ein posttraumatisches Stresssyndrom ausgelöst - gegen das er in Behandlung musste. Laut eines Bekannten in der „New York Post“ soll Kardashian „außer sich vor Wut“ darüber sein, dass ihr Ex-Mann wieder öffentliche Attacke fährt: „Kim will es nicht zulassen, dass Kanye Menschen mobbt, die sie liebt und die ihnen wichtig sind. Dazu gehört auch nach wie vor Pete!“