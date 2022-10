Sprengt der Westring die Milliarden-Euro-Grenze?

Anfrage im Landtag

Die Grünen nahmen das so nicht hin, immerhin gehe es um Steuergeld. Sie brachten im Landtag eine Anfrage an Steinkellner ein. In seiner Antwort lieferte er dann doch Zahlen: 62,2 statt 50 Millionen Euro für die Umfahrung Weyer; 168 statt 125 Millionen für die Donaubrücke Mauthausen; 32 statt 19,5 Millionen für die A7-Anschlussstelle Linz-Auhof.