„Eine Kostenschätzung der Projekte wäre unseriös“

Indexsteigerung ungewiss

Niemand könne also sagen, ob die Projekte, so wie derzeit vorgesehen, überhaupt noch in dieser Legislaturperiode realisiert werden. „Da jetzt eine Kostenschätzung zu machen, wäre unseriös.“ Eine solche könne es erst geben, wenn die Ausschreibung eines Bauprojektes spruchreif sei. Dann würde auch eine etwaige Indexsteigerung eingepreist. „Derzeit beträgt die in manchen Bereichen 30 Prozent, es ist aber unwahrscheinlich, dass das so weitergeht“, sagt Steinkellner.