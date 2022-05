Macht Cupra die Markenmutter Seat kaputt?

Cupra entwickelt kleine E-Autos

Der erste Vollstromer unter dem Marken-Label Seat dürfte dann 2025 debütieren. Bis dahin lässt Seat seine beiden heutigen Kleinsten, den Ibiza und den Arona, weiterlaufen. Deren Nachfolge könnte ein Kompakt-EV antreten. Dieses würde wie der Cupra Urban Rebel (Name der Studie), der VW ID.2 und das entsprechende Derivat von Skoda auf einer abgespeckten MEB-Architektur stehen, die derzeit unter dem Namen MEB-Entry von Cupra entwickelt wird. Cupra hatte sich für diesen „Job“ in Wolfsburg beworben und den Zuschlag erhalten. Auch die Fertigung der kleinen Stromer geht nach Spanien. Dafür wird in Martorell, der Heimatstadt von Seat, eine entsprechende Produktion aufgebaut. All dies deutet darauf hin, dass die Marke Seat sehr wohl eine Zukunft hat, wenn auch nicht gleich eine gänzlich vollelektrische. Schließlich möchte man auch Märkte bedienen können, die in Sachen E-Mobilität noch ein bisschen hinterherfahren - Spanien zu Beispiel. (SPX)