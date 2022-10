Nord Stream 2: Aus Leck strömt kein Gas mehr

Von den insgesamt vier Lecks befinden sich zwei in der schwedischen und zwei in der dänischen Wirtschaftszone. Die dänische Ministerpräsidenten Mette Frederiksen, betonte nach einem Treffen am mit ihrer britischen Amtskollegin Liz Truss am Samstag, die Lecks seien kein Unfall, sondern „Sabotage von kritischer Infrastruktur“. Dieser Meinung sind auch zahlreiche andere westliche Regierungschefs, die EU und die NATO. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Großbritannien bzw. die USA verantwortlich gemacht. US-Präsident Joe Biden rief am Freitag auf, nicht auf Putin zu hören: „Wir wissen, dass das, was er sagt, nicht wahr ist.“ „Es war ein Akt vorsätzlicher Sabotage“, betonte er zugleich. Russland warf er vor, jetzt „Falschinformationen und Lügen“ zu den Schäden zu verbreiten.