Nord-Stream-Lecks haben Folgen für das Weltklima

„Es ist aber nicht so, dass es sich um eine Art lokalen Schadstoff handelt, der nur für die Einwohner Schwedens und Norwegens wirklich gefährlich wäre“, sagt Bill Collins, Professor für Atmosphärenchemie und Erdsystem-Modellierung an der University of Reading in England. Das Gas werde zwar verdünnt, aber trotzdem die Ozonwerte für jeden auf der Welt beeinflussen, wenn auch nur in einem winzigen Ausmaß, so der Experte.