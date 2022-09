Mordopfer mit Schlägen und Bissen gequält

Anruf nicht sonderlich ernst genommen

Die Polizei nahm, so der Jurist, den Anruf aber offenbar nicht sonderlich ernst. Laut dem Anwalt sei nämlich eine Streife in der Nacht zwar noch durch die Siedlung gefahren, sie hätte allerdings nichts „Verdächtiges wahrgenommen.“ Am Sonntag gegen 13 Uhr wurde von den verzweifelten Bekannten der Anwalt eingeschaltet. Eine Stunde später telefonierte er selbst mit dem Posten. Doch auch auf seinen Anruf reagierten die Beamten nicht. „Wenn nichts ist, ist nichts“ und „Sehe keinen Anlass, das LKA einzuschalten“, bekam er als Antworten.