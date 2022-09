Escort-Mord: Anwalt führt Ermittler in Blutwohnung

Aus Wohnung nicht mehr hinausgekommen

„Eine ehemalige Mandantin hat mich kontaktiert und um Hilfe gebeten. Ihre Kollegin sei in eine Kundenwohnung gegangen und nicht mehr hinausgekommen. Und obwohl sie schon mehrmals bei der Polizei angerufen habe, würde diese nichts machen“, so Arbacher-Stöger, der in Folge selbst am Posten in Garsten anrief.