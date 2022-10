Endlich frei: Die heiß ersehnte Selbstständigkeit

Bei Habibullah dreht sich alles um vier Räder. Seit seinen frühen Kindheitstagen interessiert er sich für motorisierte Mobile aller Arten und wusste schon früh, dass sein Berufsweg unweigerlich in diese Richtung führen würde. Nun kann natürlich nicht jeder Autonarr zum nächsten Max Verstappen aufsteigen, aber mit dem maskulinen Geschwindigkeitsbolzen hatte der sympathische Mittdreißiger ohnehin nie was am Hut. Habibullah bewegt sich auf Wiens Straßen lieber im Bereich des Legalen und tut dies in vielfacher Ausführung. Der Vergleich mache jedenfalls sicher, wie er lachend betont, „von allen Varianten, die ich auf der Straße in unterschiedlichen Jobs ausprobiert habe, ist Taxifahren mit Abstand die beste.“