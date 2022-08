Gut aufgetankt: Wenn die Stadt zum Labyrinth wird

Besondere Zustände der Volltrunkenheit lösen für gemeinhin auch sonderbare Aktionen aus. Mehr als nur ein Lied davon singen kann Taxler Altay, der mich zum Sonnenuntergang von Meidling nach Maria Enzersdorf fährt und noch gar nicht lange im Dienst ist. Der gebürtige Türke fährt nämlich nicht nur am liebsten, sondern fast ausschließlich nachts. Wenn man erst einmal warm wird und mit ihm ins Gespräch kommt, dann weiß man auch warum. Der Mittdreißiger ist übernatürlich gut gelaunt, erzählt ohne Unterlass und in sympathisch-gebrochenem Deutsch zahllose Geschichten aus seinem Job und hat dabei immer ein Schmunzeln auf Lager. Ein Typ zum Pferdestehlen, so hätte man ihn früher wahrscheinlich klassifiziert, und auf jeden Fall jemand, der in seiner Fahrerkarriere so gut wie alles gesehen hat.